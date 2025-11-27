Il Lympha Trio per CuCù un viaggio per sole donne

Alle 21, nella sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, prenderà il via la nuova edizione di ’ CuCù – Curiosità culturali ’, la rassegna ideata dall’associazione Controsenso con la direzione artistica di Michele Antonellini, che per il quarto anno consecutivo trasformerà lo spazio affacciato su piazza della Libertà in una sorta di club dedicato alle narrazioni in musica. Ad aprire il cartellone 20252026 sarà il Lympha Trio con “Donne in viaggio”: tra suoni, radici e orizzonti femminili, il concerto attraverserà epoche, culture e tradizioni tra Mediterraneo, Sud America e terre celtiche. Sul palco saliranno Valentina Fabbri Valenzuela, violino e voce, Alessandra Antimi, flauto e percussioni, e Anna Di Iorio, arpa celtica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

