Il Lympha Trio per CuCù un viaggio per sole donne
Alle 21, nella sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, prenderà il via la nuova edizione di ’ CuCù – Curiosità culturali ’, la rassegna ideata dall’associazione Controsenso con la direzione artistica di Michele Antonellini, che per il quarto anno consecutivo trasformerà lo spazio affacciato su piazza della Libertà in una sorta di club dedicato alle narrazioni in musica. Ad aprire il cartellone 20252026 sarà il Lympha Trio con “Donne in viaggio”: tra suoni, radici e orizzonti femminili, il concerto attraverserà epoche, culture e tradizioni tra Mediterraneo, Sud America e terre celtiche. Sul palco saliranno Valentina Fabbri Valenzuela, violino e voce, Alessandra Antimi, flauto e percussioni, e Anna Di Iorio, arpa celtica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Teatro… da Bassa Romagna mia 27 novembre alle 21, Sala di Palazzo Vecchio #Bagnacavallo CuCù – Curiosità culturali | Lympha Trio in "Donne in viaggio” https://www.bassaromagnamia.it/events/cucu-curiosita-culturali/ 28 novembre alle 21, Centro - facebook.com Vai su Facebook
Il Lympha Trio per CuCù, un viaggio per sole donne - Alle 21, nella sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, prenderà il via la nuova edizione di ’CuCù – Curiosità culturali’,... Si legge su ilrestodelcarlino.it
’Cucù’, narrazioni in musica. Dai Lympha Trio ai Romagna Brass - Torna a Bagnacavallo CuCù – Curiosità culturali, la rassegna ideata dall’associazione Controsenso con la direzione artistica di Michele Antonellini, che per il quarto anno consecutivo trasforma la ... Riporta msn.com
Lympha Trio, note all’alba sul Colle - Sarà la ’Musica delle radici’ del Lympha Trio a inaugurare ’Ci vediamo all’alba’, la nuova rassegna musicale di Bertinoro al sorgere del sole. Secondo ilrestodelcarlino.it