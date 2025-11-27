Il luogo più freddo della Terra | dove in inverno si toccano i -98°C

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel remoto Altopiano Antartico Orientale, i dati satellitari hanno rilevato temperature record di –98°C durante la notte polare: ecco perché si formano condizioni così estreme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

luogo pi249 freddo terraIl luogo più freddo della Terra: dove in inverno si toccano i -98°C - Nel remoto Altopiano Antartico Orientale, i dati satellitari hanno rilevato temperature record di –98°C durante la notte polare: ecco perché si formano ... Scrive fanpage.it

Ecco l'assurdo luogo più freddo della Terra, dove si vive a -70° - Isolato, remoto, con pochissimi abitanti e paesaggi non solo mistici e affascinanti, ma così belli da sembrare delle vere e proprie "cartoline di ... Da esquire.com

I luoghi più inaccessibili della Terra: dove l’uomo non può arrivare - La Terra è piena di luoghi affascinanti e misteriosi, ma alcuni di essi restano praticamente irraggiungibili per l’essere umano, anche con le tecnologie più avanzate. Segnala 105.net

Cerca Video su questo argomento: Luogo Pi249 Freddo Terra