In Francia, nuove imbarazzanti rivelazioni alimentano le accese polemiche per il clamoroso furto al Louvre. Dal 2007 in poi, diversi studi hanno evidenziato falle di sicurezza alle porte-finestre e alle vetrine della Galleria Apollo, proprio quella derubata lo scorso 19 novembre. Il quotidiano Le Monde ha pubblicato i risultati di un audit sulla sicurezza condotto nel 2018 che aveva segnalato le vulnerabilità del balcone della Sala Apollo, dal quale i rapinatori sono entrati un mese e mezzo fa. L'emittente RTL riporta, inoltre, che questo punto strategico era già stato oggetto di un rapporto di oltre 35 pagine nel luglio 2007 da parte di un'agenzia di sicurezza privata, che aveva avvertito che la porta-finestra era “un ottimo punto di accesso al Museo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Louvre? Sicurezza colabrodo già nel 2007. I rapporti clamorosamente ignorati