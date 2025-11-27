il liverpool pensa ad una mossa per goncalo inacio

Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool è interessato a ingaggiare il difensore della nazionale portoghese Goncalo Inacio. Il 24enne difensore centrale ha fatto abbastanza bene per lo Sporting CP e potrebbe rivelarsi un acquisto utile anche per il Liverpool. Non è un segreto che il Liverpool abbia bisogno di un difensore di qualità. Hanno subito 10 gol nelle ultime tre partite in tutte le competizioni. Inacio ha dimostrato le sue qualità con la sua Nazionale e con la squadra portoghese. Ha le qualità per fare bene in Premier League e sarà interessante vedere se il Liverpool riuscirà a concludere l’affare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

