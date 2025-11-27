Visto che Arne Slot, prima di prenderne quattro in casa dal Psv in Champions, aveva annunciato di essere “quasi confuso”, Barney Ronay si chiede sarcasticamente sul Guardian che succederà “quando lui arriverà a quel punto, quando finalmente raggiungerà uno stato di confusione totale”?. Una sconfitta con il Psv è la nona sconfitta del Liverpool nelle ultime 12 partite, “la conferma che la stagione è ormai entrata nella fase dell’umorismo macabro, uno di quei periodi in cui gli eventi non solo ti sfuggono di mano, ma sembrano apertamente deridere i tuoi migliori sforzi per recuperare”. Per esempio: Van Dijk aveva chiesto un ritorno alle origini, contro l’Eindhoven, alle cose semplici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Liverpool è un Frankenstein fatto di scarti, i troppi acquisti hanno diluito la volontà collettiva (Guardian)