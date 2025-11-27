Il limbo di Gaza invivibile e invisibile

Cms.ilmanifesto.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza pietà. Tally Gotliv, deputata del Likud, il partito del primo ministro israeliano Benjamin Netanyhu, lo ha ripetuto tre volte in diretta tv. Voleva che il messaggio fosse chiaro, implacabile . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il limbo di gaza invivibile e invisibile

© Cms.ilmanifesto.it - Il limbo di Gaza, invivibile e invisibile

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Limbo Gaza Invivibile Invisibile