Bilanci, riflessioni e divertimento, hanno preso sostanza al teatro comunale di Altidona dove si è tenuta la presentazione del libro ‘Nelnostropiccolo’ scritto da Sonia Trocchianesi, fondatrice e anima dell’omonimo gruppo di volontari che si occupa di recupero di rifiuti abbandonati. Il libro è il racconto di cinque anni di impegno in tal senso, reso concreto da oltre 250 interventi di pulizie su territorio fermano, con il coinvolgimento di tante persone appassionate dallo stesso obiettivo: proteggere la terra ed il patrimonio umano che la abita. L’attività de ‘Nel nostro piccolo’ è infatti mirata alla promozione della cultura del rispetto dell’ ambiente, svolta sia con azioni concrete di raccolta rifiuti, sia con denunce che gridano il diritto dei cittadini ad essere tutelati ed il dovere di prendersi cura della natura, tutti insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il libro ‘Nelnostropiccolo’ di Sonia Trocchianesi