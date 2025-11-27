Il lato oscuro della Festa del Ringraziamento che non compare nei libri di scuola
Tutti conosciamo la storia romantica del Thanksgiving ovvero il Giorno del Ringraziamento: pellegrini e nativi americani seduti insieme a condividere un pasto per festeggiare il raccolto. Ma la realtà storica racconta tutt’altro. E questo si lega a doppio filo con il controverso e mai del tutto chiarito rapporto tra nativi americani e colonialisti. Quando la nave Mayflower arrivò nel Massachusetts, i coloni inglesi si stabilirono su terre abitate da secoli dai Wampanoag. Nel 1621 organizzarono una festa di tre giorni, ma non era quello che chiamavano “ringraziamento” (che per loro significava digiunare e pregare). 🔗 Leggi su Cultweb.it
