Il laboratorio che coltiva super bambini | Ci bastano cinque cellule per scegliere il figlio migliore

Abbiamo parlato con Orchid, una delle prime aziende in grado di sequenziare l’intero genoma di un embrione. Secondo fonti anonime uno dei bambini di Elon Musk sarebbe nato con il metodo Orchid. 🔗 Leggi su Fanpage.it

