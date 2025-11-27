Il killer di Washington negli Usa grazie a Biden | chi è il 29enne afghano arrestato

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è cittadino afghano. È l'uomo accusato di aver sparato a due membri della Guardia Nazionale vicino lla Casa Bianca, a Washington. Viveva nello stesso Stato di Washington e si ritiene abbia agito da solo. Chi è l'uomo che ha ucciso due soldati della Guardia Nazionale. Lakanwall aveva collaborato in passato con diverse entità governative statunitensi attive in Afghanistan, tra cui la Cia, come membro di una forza partner a Kandahar. L'8 settembre 2021 è arrivato negli Stati Uniti nell'ambito del programma "Allies Welcome", ideato dall'amministrazione Biden per reinsediare migliaia di afghani che rischiavano rappresaglie da parte dei talebani per aver aiutato gli Usa durante la guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

