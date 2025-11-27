Il Jim di American Pie è diventato regista | risate sangue e matrimoni in crisi nell’esordio di Jason Biggs
Toc, toc! Jason Biggs è diventato un regista. Balbettante, spaesato, impacciato, il Jim di American Pie in fondo è sempre identico a se stesso anche a 47 anni ovvero a un quarto di secolo da quel malandrino buco al centro di una calda torta di mele. In Untitled home invasion romance, in anteprima europea al Torino Film Festival 2025, Biggs è Kevin, un attorucolo famoso per uno spot per la disfunzione erettile che per una botta di fortuna ha sposato l’altolocata e affascinante Suzie ( Meaghan Rath ). Tempo che scorrano i titoli di testa, con foto di nozze, vacanze e momenti ameni passati insieme, e il matrimonio dodici mesi dopo è già in “pausa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
