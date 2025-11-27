Il grana vegano non esiste Difendiamo un capolavoro italiano di 890 anni

Il recente caso della pizzeria bergamasca multata per aver inserito nel menù la dicitura " grana vegano " ha riacceso un tema che va ben oltre la cronaca locale: quello della tutela della nostra identità gastronomica. Non si tratta di una guerra ideologica contro il mondo vegano, che ha tutto il diritto di proporre alternative e innovazioni. Il punto è un altro: il rispetto dovuto a uno dei prodotti più antichi, simbolici e preziosi della cultura alimentare italiana, il Grana Padano, che proprio quest'anno compie 890 anni. Le sue origini risalgono al 1135, nell'Abbazia di Chiaravalle, vicino a Milano, quando i monaci cistercensi elaborarono un metodo geniale per conservare il latte in eccesso sotto forma di un formaggio duro, asciutto, dalla pasta "granulosa".

