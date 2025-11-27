Il Gran Varietà dei Ferrovieri al teatro Spina

Arezzo, 27 novembre 2025 – Il Comitato Spettacolo Ferrovieri informa che sabato 29 novembre 2025, alle ore 21.00, al Teatro “M. Spina” di Castiglion Fiorentino andrà in scena il “Gran Varietà dei Ferrovieri”, durante il quale alcuni ferrovieri si esibiranno, alternandosi tra canzoni famose e monologhi divertenti. Alcuni interpreti saranno inoltre accompagnati dalle coreografie studiate ed eseguite dalla Scuola di Ballo “DAM- Danza, Arte e Movimento” di Castiglion Fiorentino. Durante lo spettacolo è prevista anche l’esibizione del duo comico Gigione e Marianelli, anch’essi di Castiglion Fiorentino, oltre all’intervento di un noto personaggio del panorama cinematografico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

