Il governo vuole un corpo di ballo d’eccellenza ma precario e in deroga alle leggi sul lavoro Chiediamo aiuto a Bolle ma non risponde

Non c’è solo la centralizzazione delle nomine delle Fondazioni lirico-sinfoniche nel nuovo codice unico dello spettacolo che il governo sta preparando (fin dal 2023, ma la prima bozza circolata è del 1 luglio 2025) per mano del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Oggi alla Camera si è tenuta la conferenza stampa del gruppo Danza Error System, che dal 2022 si batte per un maggiore riconoscimento della danza e dei ballerini, che ha denunciato, insieme al Movimento 5 Stelle, l’ennesimo colpo al balletto contenuto nel codice: “Ulteriore precarizzazione, in un momento già molto critico per la danza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it