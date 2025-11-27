Il governo vuole un corpo di ballo d’eccellenza ma precario e in deroga alle leggi sul lavoro Chiediamo aiuto a Bolle ma non risponde
Non c’è solo la centralizzazione delle nomine delle Fondazioni lirico-sinfoniche nel nuovo codice unico dello spettacolo che il governo sta preparando (fin dal 2023, ma la prima bozza circolata è del 1 luglio 2025) per mano del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Oggi alla Camera si è tenuta la conferenza stampa del gruppo Danza Error System, che dal 2022 si batte per un maggiore riconoscimento della danza e dei ballerini, che ha denunciato, insieme al Movimento 5 Stelle, l’ennesimo colpo al balletto contenuto nel codice: “Ulteriore precarizzazione, in un momento già molto critico per la danza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il combinato disposto tra il premierato che il governo vuole portare in aula a gennaio e la legge elettorale Meloncellum, cioè un Porcellum in salsa meloniana, che elimina i collegi, introduce un finto proporzionale con un premio che trasforma una minoranza in Vai su X
Il governo neozelandese vuole eliminare i felini selvatici per proteggere la biodiversità. "Sono killer a sangue freddo" - facebook.com Vai su Facebook