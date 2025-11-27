Il governo ce l’ha messo nel c**o a tutti quanti Hanno vinto creando cag**e in televisione I rapper sono tutti vestiti uguali ma i brand di alta moda mi fanno schifo al c***o | così Noyz Narcos

Il governo, preso nella sua connotazione più generale, “ha ottenuto quello che voleva e ce l’ha messo nel c**o a tutti quanti. Ha vinto creando cag**e tipo ‘Temptation Island’ e la maggior parte dei programmi”, così Noyz Narcos, diretto e senza peli sulla lingua, in occasione dell’uscita del suo ultimo disco, “Funny Games”. Il titolo è un omaggio al film cult di Michael Haneke, che “impersonifica vittime e carnefici in persone che hanno subito questo evento in maniera totalmente casuale. Ed è una cosa che può succedere a tutti. Inoltre, il font che abbiamo usato è demenziale e andava a stemperare un po’ la violenza nella copertina ”, ha spiegato l’artista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

