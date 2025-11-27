Il governatore Giani e la patente ritirata alla sua capo di gabinetto Manetti
Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha accompagnato in prefettura la sua capo di gabinetto Cristina Manetti per una patente ritirata. Manetti era stata beccata sull’autostrada A11 tra Prato e Firenze per un sorpasso in corsia di accelerazione «per eludere la coda». I vigili urbani le hanno ritirato la patente e le hanno comminato 430 euro di multa. Il presidente, tra un exit poll e l’altro, la accompagnò in prefettura dove lei chiese informazioni sul ricorso. Ricevendo peraltro l’invito a relazionarsi «con l’apposito ufficio patenti». Lei non sa chi sono io. «Il classico metodo lei non sa chi sono io», dice Fratelli d’Italia che ha scoperchiato il caso con un’interrogazione al Viminale della deputata Chiara La Porta. 🔗 Leggi su Open.online
