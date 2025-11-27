Il gospel ‘campione d’Europa’ conquista il Verdi | due notti di musica e cuore a Pisa

PISA – Il Voices of Heaven Gospel Choir è pronto a fare la storia. Per la sua tredicesima edizione, il Pisa Gospel Festival abbandona le location tradizionali e approda, per la prima volta, al Teatro Verdi. Non sarà una ‘toccata e fuga’. L’evento raddoppia, regalando alla città due serate di grande musica internazionale: appuntamento fissato per il 16 e il 18 dicembre. A fare gli onori di casa non è un gruppo qualunque. I Voices of Heaven, Associazione di Promozione Sociale attiva dal 2007, arrivano a questo appuntamento con un titolo pesante. Sono stati recentemente incoronati Miglior coro gospel europeo 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it