il gioco della restanza – le carte del dono approda a surbo e corsano per strade volontarie 2025
Un mazzo di carte che non predice il futuro, ma lo costruisce. È il cuore de “Il Gioco della Restanza – Le carte del dono”, la performance artistica e sociale ideata da Ippolito Chiarello e arricchita dalle atmosfere musicali del fisarmonicista Bruno Galeone. Un’esperienza che unisce teatro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ÈTv Marche. . “Restanza” e neo-popolamento, la ricostruzione demografica dell’Appennino centrale” - facebook.com Vai su Facebook
“il gioco della restanza – le carte del dono” approda a surbo e corsano per “strade volontarie 2025” - Ippolito Chiarello torna il 29 e 30 novembre con una performance brillante, che apre il calendario degli eventi promossi dal CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS ... Da lecceprima.it