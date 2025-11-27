Un mazzo di carte che non predice il futuro, ma lo costruisce. È il cuore de “Il Gioco della Restanza – Le carte del dono”, la performance artistica e sociale ideata da Ippolito Chiarello e arricchita dalle atmosfere musicali del fisarmonicista Bruno Galeone. Un’esperienza che unisce teatro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “il gioco della restanza – le carte del dono” approda a surbo e corsano per “strade volontarie 2025”