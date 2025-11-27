Il Gin artigianale sbarca a Torino | sapori unici e atmosfera liberty a Villa Sanquirico
Torino si prepara ad accogliere gli appassionati di distillati d'eccellenza con la nuova edizione del Salone del Gin Artigianale 2025. L'evento promette due serate vibranti interamente dedicate ai piccoli produttori e alla ricchezza del gin indipendente italiano, il tutto incorniciato dalla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A PISA ARRIVA : PASTA FRESCA DI QUALITA' IN LUNGARNO PACINOTTI Pasta fresca artigianale in svariate specialità, da consumare sul posto o da asporto. Questa la novità che sbarca in Lungarno Pacinotti numero 40 dove apre le sue porte “Ir Pastaio”, il - facebook.com Vai su Facebook
Il Gin artigianale sbarca a Torino: sapori unici e atmosfera liberty a Villa Sanquirico - Il Salone del Gin Artigianale 2025 si conferma così un evento di punta per il panorama spirit italiano, un’occasione perfetta per scoprire i tesori nascosti delle piccole produzioni in una delle ... Da torinotoday.it
Salone del Gin Artigianale a Villa Sanquirico - Il Salone del Gin Artigianale 2025 porta a Torino due serate dedicate ai piccoli produttori e alle loro bottiglie, ospitate nella cornice liberty di Villa Sanquirico. Secondo mentelocale.it
Gin artigianali per chi ama i sentori agrumati, balsamici e speziati - Con il suo +5% circa di crescita dei consumi, dicono i dati diffusi da Circana durante l‘evento Shake the Trend: Mixology e Low Alcol, ... Lo riporta esquire.com