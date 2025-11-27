Il Galli celebra due eventi storici
Arezzo, 27 novembre 2025 – Anche quest’anno Palagalli e l’Associazione Calamita tornano a celebrare due tappe fondamentali della storia sportiva del CS A. Galli. Il primo appuntamento rende omaggio ai 40 anni dalla vittoria dei Giochi della Gioventù di Rieti del 1985, conquistata dai “ragazzi terribili” guidati da Prospero Prosperi; a seguire, sarà la volta del 50° anniversario dello scudetto ottenuto a Roseto degli Abruzzi dalla squadra Allieve del 1975, allora allenata dal mitico Massimo Meacci e da Patrizio Morelli. In vista delle cerimonie ufficiali di consegna degli scudetti ricordo da parte della Società Palagalli, i protagonisti dell’impresa di Rieti si sono già ritrovati in un clima di affettuosa nostalgia, condividendo una cena al nuovo bar “Time Out” del Palazzetto di via Bolzano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
