Il futuro degli Oasis

Gli Oasis non sono mai stati un gruppo incline alla discrezione o alla modestia, e la loro dichiarazione dopo l’ultimo concerto del tour mondiale di 41 date, domenica a San Paolo, lo conferma in modo chiaro e netto. «Così è stato», si legge sul loro account Instagram. «La forza della cultura pop più dirompente della storia recente britannica ha saputo conquistare i cuori e le menti di una nuova generazione. Da Gallagher Hill al River Plate, dal Croke Park sulle rive del Royal Canal fino alla Città degli Angeli, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia resteranno impressi nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il futuro degli Oasis

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La reunion dei fratelli Gallagher si prende una pausa Il sogno di rivedere gli Oasis in tour nel 2026 dovrà attendere. In un post condiviso sui loro social annunciano un “periodo di riflessione”, lasciando intendere che il futuro della band rimane aperto, senza - facebook.com Vai su Facebook

Oasis AI: Il futuro del gaming generativo e oltre - Oasis AI, sviluppato da Decart, apre una nuova era nel gaming generativo, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale per creare mondi di gioco interattivi e dinamici. Come scrive cryptonomist.ch

Tesla Oasis, questa è la stazione Supercharger del futuro: 168 colonnine, fotovoltaico e off-grid - Le stazioni Tesla Supercharger sono da sempre un valore aggiunto che la casa automobilistica americana offre ai suoi clienti. Si legge su hdmotori.it

Tesla Oasis: la supercharger del futuro - Con un progetto che promette di rivoluzionare interamente la mobilità elettrica. Da tecnoandroid.it