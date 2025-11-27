Il funzionario della Prefettura accusato di violenza sessuale ha espresso pentimento e ricostruito la vicenda
Si è svolto nella mattinata di giovedì l'interrogatorio di garanzia per il funzionario 61enne della Prefettura di Rimini che, lo scorso 25 novembre, era finito agli arresti domiciliari in seguito ad alcune denunce di violenza sessuale presentate da delle donne straniere. L'uomo, difeso dagli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
