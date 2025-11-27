Il fumetto strumento di crescita | la Fumettoteca sposa il Patto educativo di comunità

Un nuovo capitolo per la Comunità Educante di Forlì, che compie un passo significativo nel potenziamento delle proprie risorse formative e culturali. La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle', punto di riferimento unico nel panorama nazionale per la Nona Arte, aderisce formalmente al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il fumetto strumento di crescita: la Fumettoteca sposa il Patto educativo di comunità

