Il Frigo spettacolo con Eva Robin' s all' OFF OFF Theatre

Il Frigo, uno dei testi teatrali più apprezzati di Copi, fa il suo arrivo all'OffOff Theatre, da venerdì 28 a domenica 30 novembre. A portare in scena lo spettacolo è Andrea Adriatico, che dirige Eva Robin’s, protagonista assoluta di una pièce. Le scene e i costumi sono firmati da Andrea Cinelli. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Il Frigo", spettacolo con Eva Robin's all'OFF/OFF Theatre

Approfondisci con queste news

IL FRIGO, lo spettacolo che da vent’anni riempie le sale d’Italia arriva all’OFF/OFF Theatre dal 28 al 30 novembre. Un monologo vorticoso e visionario, dove l’ironia tagliente di Copi incontra un’ipnotica Eva Robin’s e la regia di Andrea Adriatico: solitudini, pau - facebook.com Vai su Facebook

Dal 28 al 30 novembre all’ OffOfff Theatre Eva Robin’s in “Il frigo di Copi” - Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 Presso OFF/OFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma Dal martedì al sabato h. romadailynews.it scrive

Eva Robin’s, chi è e carriera/ I primi passi nella musica e il successo al cinema e in tv - Eva Robin's, chi è l'attrice e cantante e quali sono stati i suoi più celebri successi nel mondo dello spettacolo: la carriera tra musica, cinema e televisione Chi è Eva Robin’s: dalla musica al ... Come scrive ilsussidiario.net

Chi è Eva Robin’s: età, origini, carriera, vita privata, le molestie, fidanzata - Eva Robin’s, pseudonimo di Roberto Maurizio Coatti, è un’icona nell’ambito dello spettacolo italiano. Si legge su blitzquotidiano.it