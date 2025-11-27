Il Frangipane-Bellizzi si conferma ospedale a misura di donna con il Bollino Rosa di Fondazione Onda
Un approccio alla salute orientato al genere con percorsi dedicati e un’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi e cura destinati alla popolazione femminile. Per queste ragioni il “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino si conferma presidio ospedaliero a misura di donna e riceve anche per il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
