Il fortino della droga a Falsomiele e l' eroina tagliata davanti ai bambini | in 80 rischiano il processo
"Un fortino della droga", è così che gli investigatori avevano definito una parte di Falsomiele dove sarebbe stato possibile acquistare ogni sorta di droga - dalla cocaina all'erba, passando dall'eroina e dal crack - ad ogni ora del giorno e della notte. Un business da migliaia e migliaia di euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio fortino di armi e droga in un’abitazione del quartiere Pigno. Durante un mirato intervento della Squadra Mobile, gli agenti hanno perquisito un’abitazione trovando in cucina un mitra AK-47, cinque pistole tra se - facebook.com Vai su Facebook
Droga, aostano arrestato con 40 grammi di eroina - La Guardia di finanza di Aosta ha arrestato un aostano di 28 anni, Mohamed Ghrairi, trovato in possesso di 40 grammi di eroina. ansa.it scrive
Corriere della droga bloccato con 4,5 chili di eroina - Un corriere della droga è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza mentre trasportava 4,5 chili di eroina. Da ansa.it
Spacciavano cocaina, eroina e metadone: arrestati cinque trafficanti di droga a Oristano - Per questo la Polizia di Stato di Oristano, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha arrestato cinque ... Riporta unionesarda.it