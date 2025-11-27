Il flop di iPhone Air frena la corsa dei cloni
(Adnkronos) – Sembra ormai evidente che le vendite di iPhone Air siano state ben al di sotto delle aspettative, una situazione che avrebbe spinto Apple a ridurre drasticamente o addirittura sospendere le operazioni di manifattura. Fin dai giorni immediatamente successivi al lancio, gli osservatori avevano notato un'anomalia: mentre l'iPhone 17 Pro risultava esaurito con lunghi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
