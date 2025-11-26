Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
L’industria casearia fa scuola. Ferrari guarda all’Europa: bilancio di sostenibilità stilato ilgiorno.it
Incendi sospetti, processo Nerone. Imputati davanti al giudice: "Nessun legame con la mafia" ilgiorno.it
Oroscopo Paolo Fox di oggi, le previsioni di giovedì 27 novembre 2025 superguidatv.it
Gli arretrati del Papa ilfoglio.it
Rozzano riabbraccia King Toretto. Tutto pronto per la Scardina Night e l’atteso ritorno del campione ilgiorno.it
Un cantiere navale in crescita. Sanlorenzo, un 2025 da record. Vendite in aumento del 18% lanazione.it
Le prove degli studenti diffuse in Rete, il governo frena: solo due su 160mila
I risultati del primo appello del ‘semestre filtro’ di medicina sono attesi per gli inizi di dicemb... ► quotidiano.net
Rincaro delle tariffe della Rsa. Esplode la polemica politica: "Subito un tavolo di confronto"
Caro rette alla residenza per anziani della Fondazione Marchesi, minoranza all’attacco: "Aumento de... ► ilgiorno.it
La mission di Acqua Panna. Salvare l’oasi di Gabbianello
Panna, nel comune di Scarperia e San Piero non è solo la sede di produzione di una delle acque mine... ► lanazione.it
Festa all’Unione sportiva . Una targa a Gallo Stampino
Giuseppe Gallo Stampino, per tutti “Pinuccio”, ha ricevuto la Stella di bronzo al merito sportivo d... ► ilgiorno.it
Gli arretrati del Papa
Mentre Leone XIV s’appresta a partire per Ankara, prima parte del suo primo viaggio internazionale (... ► ilfoglio.it
Una via possibile oggi per tornare al mito: lo straordinario “Orfeo“ di Villoresi
Questa mosca bianca del cinema italiano, in regolare uscita in sala, è una delle cose più attraenti... ► quotidiano.net
Con Zaia capo, si vola: le chance di votare per la Lega aumentano. Un sondaggio Youtrend
Adesso viene il bello e il brutto per Salvini. Quanto vale Luca Zaia leader della Lega? Esiste un so... ► ilfoglio.it
Musica, luci, mercatini e sorprese: "Oltre un mese di appuntamenti"
Conto alla rovescia per l’inizio del Natale portorecanatese. L’inaugurazione ufficiale del cartello... ► ilrestodelcarlino.it
Dazn straccia il contratto: ufficiale, niente più partite in tv
Grosso disastro con la piattaforma streaming Dazn che affronta l’ennesimo caso critico in anni di s... ► glieroidelcalcio.com
Le mille luci di Persiceto da qui all’Epifania
È già aria di Natale. A San Giovanni in Persiceto le festività natalizie iniziano a fine novembre e... ► ilrestodelcarlino.it
Sosta selvaggia e caos viabilità. La parrocchia “dona” il cortile
Auto in sosta sulla nuova pista ciclabile e sui marciapiedi, circolazione caotica, disagi per i re... ► ilgiorno.it
Omaggio alla voce di Bocelli
Morandi Il maestro Andrea Bocelli con il suo inconfondibile stile e il tono di voce che unisce la m... ► lanazione.it
I falsi miti sulla sicurezza in Italia
C’è qualcosa di paradossale nel modo in cui discutiamo di sicurezza. I dati dell’ultimo rapporto Ist... ► ilfoglio.it
Valerio Valeri e i suoi "Orizzonti". Opere in ferro, legno e metalli
Gli ‘Orizzonti’ di Valerio Valeri trovano spazio alla Galleria Papini di Ancona, dove domani (ore 1... ► ilrestodelcarlino.it
Comunità energetica, primi passi. Il Comune apre alle adesioni: "Vantaggi non solo economici"
Con un avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Pavia è stato ufficialmente avviato il per... ► ilgiorno.it
Funerali per animali: dal cimitero alle urne, fino ai diamanti. Così cresce il mercato del “lutto pet”
Negli ultimi anni il rapporto tra esseri umani e animali domestici è cambiato radicalmente. Non pi... ► bolognatoday.it
Consenso, stop della Lega
"Senza consenso è stupro". Uno slogan che sembra ribadire l’ovvio, tanto da essere diventato, nelle... ► quotidiano.net
Dal consenso all’ambiente fino al femminicidio. Perché i voti all’unanimità sono spie di demagogia
In politica, si sa, le certezze sono poche, le variabili sono infinite, le imprevedibilità sono all’... ► ilfoglio.it
Tutte le tracce della truffa di Kirill Dmitriev
Il capo del Fondo sovrano russo, Kirill Dmitriev, ha lasciato la sua città ... Contenuto a pagamento... ► ilfoglio.it
’Con la carabina’, il successo di Lanera
Vincitore di due Premi Ubu nel 2022 come Miglior Regia e Miglior nuovo testo straniero/scrittura dr... ► ilrestodelcarlino.it
I Romagna Air Finders scoprono la verità su un incidente aereo del ’44
È stata una meticolosa attività di recupero storico-umanitario condotta dall’associazione Romagna A... ► ilrestodelcarlino.it
"Libro d’ore", le nuove poesie di Piergiorgio Viti
Si chiama "Libro d’ore" la nuova raccolta di poesie scritta dal portorecanatese Piergiorgio Viti, do... ► ilrestodelcarlino.it
Lecco, nell’ex fabbrica di velluto : "Rigenerazione solo sulla carta. Si costruisce una città per pochi"
Oltre quaranta abitazioni al posto dell’ex fabbrica di velluto di pregio. Degli appartamenti a pre... ► ilgiorno.it
“Lucca balla zumba!“. Al Palasport l’evento a sostegno del “Meyer“
“Lucca balla zumba!“ Per il terzo anno arriva in città la manifestazione benefica per la Fondazione... ► lanazione.it
Percorsi sfidanti per pensieri arborescenti e altri incubi di un prof psicanalista
Ieri ho partecipato a un corso di formazione sugli studenti plusdotati e/o gifted che in neanche di... ► ilfoglio.it
United Rugby Championship: la Benetton Treviso riparte da Belfast
Torna l’United Rugby Championship dopo la lunga pausa internazionale, e in attesa dello stop per le... ► oasport.it
Ironman World Championship . Qualificazione per Nicola Lorenzi
Nicola Lorenzi (nella foto), classe 1992 e originario di Pavullo, ha ottenuto una qualificazione s... ► ilrestodelcarlino.it
L’olio tra gusto e cultura: ecco la prima di Si.Evo
Tra il gusto e la cultura la Valdisieve si prepara a celebrare l’olio. Una prima assoluta, per dar... ► lanazione.it
Stop per Febbio 2000: bocciato il progetto
Brutte notizie per la stazione sciistica di Febbio, all’ombra del Monte Cusna. Da Roma è infatti a... ► ilrestodelcarlino.it
Oroscopo Paolo Fox di oggi, le previsioni di giovedì 27 novembre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 27 novembre 2025 Oroscopo Paolo Fox di oggi, 27 novembre 2025. ... ► superguidatv.it
Ha ucciso la madre. Paroli davanti al giudice
L’accusa di aver ucciso sua madre di cui deve rispondere Cesare Paroli è arrivata ieri davanti all... ► ilgiorno.it
Donna racconta i presunti maltrattamenti
Parole dietro il paravento scuro. Scorre il racconto di una vita. Certo difficile per una donna che... ► lanazione.it
Stasera in tv giovedì 27 novembre: Ocean’s 8
Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 27 ... ► 2anews.it
“Impianti, tari ridotta e Ai”. Parla il presidente di Ama
“Oggi la città è più pulita. Le segnalazioni si sono più che dimezzate rispetto a due anni fa”. Brun... ► ilfoglio.it
A teatro un giallo fra ironia e colpi di scena in una villa
Otto donne, una villa isolata e un mistero fatto di segreti, ironia e colpi di scena, che ribaltan... ► ilgiorno.it
Pierallini, visione e sviluppo ”Lucca l’ombelico del mondo. Fortissime radici in questa città“
Prima Tagetik, poi Akeron: due aziende, un unico spirito imprenditoriale capace di costruire un pol... ► lanazione.it
A Offida arrivano le nuove telecamere
A Offida arrivano nuove telecamere. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’ambiente e alla Polizia m... ► ilrestodelcarlino.it
Sport e Appennino, l’evoluzione del liceo
L’istituto superiore Montessori - Da Vinci potenzia l’offerta scolastica. A rivelare le novità è l... ► ilrestodelcarlino.it
“Hair – The tribal love musical“. Omaggio alla voglia di libertà
I grandi titoli che hanno segnato la storia del genere, tra successi internazionali, cult del cinema... ► ilgiorno.it
Partner PwC Italia Digital Innovation
FIRENZE Gli ecosistemi dell’innovazione sono oggi il motore dello sviluppo territoriale. A spiegarl... ► lanazione.it
Nuovo sopralluogo dei pm in casa di Pamela
Nuovo sopralluogo ieri degli investigatori nella casa di via Iglesias dove la sera del 14 ottobre P... ► ilgiorno.it
Rozzano riabbraccia King Toretto. Tutto pronto per la Scardina Night e l’atteso ritorno del campione
È arrivato il giorno che Rozzano dedica al suo campione, il pugile Daniele Scardina (nella foto). S... ► ilgiorno.it
Aereo del magnate romeno precipitato. Per la famiglia fu un errore tecnico oggi si oppone alla archiviazione
MILANO Guerra di perizie tra la famiglia e la procura che ha chiesto l’archiviazione. Per la famigl... ► ilgiorno.it
"Sul caso Reine assessorato poco attento"
Mentre con l’assegnazione di un altro alloggio sembra essersi chiusa la vicenda che ha per protagon... ► ilgiorno.it
La formula del successo. Fiuto, intuito, identità: "Così facciamo decollare i brand sul mercato"
di Gabriele Manfrin FIRENZE Dalla selezione di un marchio alla costruzione dell’identità sul mercat... ► lanazione.it
Pesa di più la Lombardia o il Quirinale? Breve apologo su un mistero non così misterioso
In una bilancia dei tempi antichi, quella con i due piatti contrapposti maneggiati da abili venditor... ► ilfoglio.it
Proseguono le ricerche dell’86enne
Quella di ieri è stata un’altra giornata che i familiari dell’86enne scomparso ormai da quattro gio... ► ilrestodelcarlino.it
’Sbranco e le purghe elettriche’: una ’leggenda’ all’X Ray
È stata presentata ieri pomeriggio, presso l’X-Ray Pub (in via Eugenio Bertini, 98), una serata eve... ► ilrestodelcarlino.it
Incendi sospetti, processo Nerone. Imputati davanti al giudice: "Nessun legame con la mafia"
Le dichiarazioni riecheggiano nell’aula del tribunale con il peso di una resa dei conti. Nel proces... ► ilgiorno.it
"Serbatoi di lavoratori sfruttati". E la catena di supermercati li assume
La catena di supermercati Iperal, che era stata oggetto, il 2 aprile, di un sequestro da oltre 16,5 ... ► ilgiorno.it
Elettrobiblioteca, viaggio nel tempo. I patrimoni musicali d’archivio risuonano grazie alla tecnologia
Un viaggio tra passato e presente alla riscoperta di un grandissimo patrimonio artistico: Elettrobi... ► ilrestodelcarlino.it
Banco Desio, storica cassa del territorio, lancia un’opa sul “wealth management”
È partito anche il risiko bancario della “Briansa”, con la s, come la pronunciano i brianzoli, che p... ► ilfoglio.it
"Saper interpretare gli stili di vita"
Un mondo in costante trasformazione quello dell’abbigliamento. Ma guardando al futuro, quali sono ... ► lanazione.it
"Lady Macbeth contro le dittature". Šostakovi? riconquista la Scala
e Nicola Palma Sarà una serata "clamorosa", scommette entusiasta Fortunato Ortombina alla prima Pri... ► quotidiano.net
"Trasparenza salariale contro il divario di genere"
FIRENZE Nell’ambito della trasparenza salariale, una rivoluzione è in arrivo. Ma le aziende italian... ► lanazione.it
“Il reato di femminicidio è inutile, illogico e di difficile applicazione”. Parla la prof. Elena Mattevi
Il reato di femminicidio? Inutile, simbolico, irrazionale, ma soprattutto di dubbia efficacia e di d... ► ilfoglio.it
I baby vandali e la lettera di scuse. L’incontro con la sindaca Dossola: "Vogliono rimediare agli errori"
I baby vandali scrivono una lettera di scuse alla sindaca di Lesmo per i danni causati alla comunit... ► ilgiorno.it
X Factor 2025 Sky NOW Semifinale con orchestra e doppia eliminazione accende la corsa alla finale
Il mix tra tensione da verdetto, meccanismo Skoda Green Light e ritorno dell’orchestra crea un richi... ► digital-news.it
In via Vittorio Veneto c’è Hortus. La botanica diventa forma d’arte
Nel cuore di Reggio, in via Vittorio Veneto, ha aperto le porte Hortus Method_store, un nuovo spazi... ► ilrestodelcarlino.it
Ecografi, letti e sale parto decorate. Il “Germoglio di Bianca” è fiorito
Ecografi di nuova generazione, letti da parto adatti alle donne in travaglio, docce speciali con id... ► ilgiorno.it
Più preziosa dei diamanti: alla scoperta della tormalina Paraíba, la gemma color laguna tropicale che piace sempre di più
Ha già conquistato le star di Hollywood, le grandi maison di gioielleria e i collezionisti di tutto ... ► vanityfair.it
Sua maestà il panettone. Villa Annoni apre ai golosi. Caccia alla ricetta perfetta
Per il secondo anno le sale di villa Annoni ospiteranno, nel fine settimana, un evento dedicato al ... ► ilgiorno.it