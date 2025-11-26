Il teatro dove Sala ha chiuso la campagna elettorale è sotto sfrattoFunerali per animali: dal cimitero alle urne, fino ai diamanti. Così ...Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello ...Semi di canapa: il superfood vegetale che fa bene a cuore, pelle e ...Viso cadente? Ecco come risollevarlo con i fili di trazioneSosta selvaggia e caos viabilità. La parrocchia “dona” il cortileLa festa al Doria, nel tempio dell’happy hour: "I giovani tornano ai ...Rozzano riabbraccia King Toretto. Tutto pronto per la Scardina Night ...L’industria casearia fa scuola. Ferrari guarda all’Europa: bilancio ...Verso le Olimpiadi invernali. I risultati del primo appello del ‘semestre filtro’ di medicina sono attesi per gli inizi di dicemb... ► quotidiano.net

Caro rette alla residenza per anziani della Fondazione Marchesi, minoranza all’attacco: "Aumento de... ► ilgiorno.it

Panna, nel comune di Scarperia e San Piero non è solo la sede di produzione di una delle acque mine... ► lanazione.it

Giuseppe Gallo Stampino, per tutti “Pinuccio”, ha ricevuto la Stella di bronzo al merito sportivo d... ► ilgiorno.it

Mentre Leone XIV s’appresta a partire per Ankara, prima parte del suo primo viaggio internazionale (... ► ilfoglio.it

Questa mosca bianca del cinema italiano, in regolare uscita in sala, è una delle cose più attraenti... ► quotidiano.net

Adesso viene il bello e il brutto per Salvini. Quanto vale Luca Zaia leader della Lega? Esiste un so... ► ilfoglio.it

Conto alla rovescia per l’inizio del Natale portorecanatese. L’inaugurazione ufficiale del cartello... ► ilrestodelcarlino.it

Grosso disastro con la piattaforma streaming Dazn che affronta l’ennesimo caso critico in anni di s... ► glieroidelcalcio.com

È già aria di Natale. A San Giovanni in Persiceto le festività natalizie iniziano a fine novembre e... ► ilrestodelcarlino.it

Auto in sosta sulla nuova pista ciclabile e sui marciapiedi, circolazione caotica, disagi per i re... ► ilgiorno.it

Morandi Il maestro Andrea Bocelli con il suo inconfondibile stile e il tono di voce che unisce la m... ► lanazione.it

C’è qualcosa di paradossale nel modo in cui discutiamo di sicurezza. I dati dell’ultimo rapporto Ist... ► ilfoglio.it

Gli ‘Orizzonti’ di Valerio Valeri trovano spazio alla Galleria Papini di Ancona, dove domani (ore 1... ► ilrestodelcarlino.it

Con un avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Pavia è stato ufficialmente avviato il per... ► ilgiorno.it

Negli ultimi anni il rapporto tra esseri umani e animali domestici è cambiato radicalmente. Non pi... ► bolognatoday.it

"Senza consenso è stupro". Uno slogan che sembra ribadire l’ovvio, tanto da essere diventato, nelle... ► quotidiano.net

In politica, si sa, le certezze sono poche, le variabili sono infinite, le imprevedibilità sono all’... ► ilfoglio.it

Il capo del Fondo sovrano russo, Kirill Dmitriev, ha lasciato la sua città ... Contenuto a pagamento... ► ilfoglio.it

Vincitore di due Premi Ubu nel 2022 come Miglior Regia e Miglior nuovo testo straniero/scrittura dr... ► ilrestodelcarlino.it

È stata una meticolosa attività di recupero storico-umanitario condotta dall’associazione Romagna A... ► ilrestodelcarlino.it

Si chiama "Libro d’ore" la nuova raccolta di poesie scritta dal portorecanatese Piergiorgio Viti, do... ► ilrestodelcarlino.it

Oltre quaranta abitazioni al posto dell’ex fabbrica di velluto di pregio. Degli appartamenti a pre... ► ilgiorno.it

“Lucca balla zumba!“ Per il terzo anno arriva in città la manifestazione benefica per la Fondazione... ► lanazione.it

Ieri ho partecipato a un corso di formazione sugli studenti plusdotati e/o gifted che in neanche di... ► ilfoglio.it

Torna l’United Rugby Championship dopo la lunga pausa internazionale, e in attesa dello stop per le... ► oasport.it

Nicola Lorenzi (nella foto), classe 1992 e originario di Pavullo, ha ottenuto una qualificazione s... ► ilrestodelcarlino.it

Tra il gusto e la cultura la Valdisieve si prepara a celebrare l’olio. Una prima assoluta, per dar... ► lanazione.it

Brutte notizie per la stazione sciistica di Febbio, all’ombra del Monte Cusna. Da Roma è infatti a... ► ilrestodelcarlino.it

Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 27 novembre 2025 Oroscopo Paolo Fox di oggi, 27 novembre 2025. ... ► superguidatv.it

L’accusa di aver ucciso sua madre di cui deve rispondere Cesare Paroli è arrivata ieri davanti all... ► ilgiorno.it

Parole dietro il paravento scuro. Scorre il racconto di una vita. Certo difficile per una donna che... ► lanazione.it

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 27 ... ► 2anews.it

“Oggi la città è più pulita. Le segnalazioni si sono più che dimezzate rispetto a due anni fa”. Brun... ► ilfoglio.it

Otto donne, una villa isolata e un mistero fatto di segreti, ironia e colpi di scena, che ribaltan... ► ilgiorno.it

Prima Tagetik, poi Akeron: due aziende, un unico spirito imprenditoriale capace di costruire un pol... ► lanazione.it

A Offida arrivano nuove telecamere. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’ambiente e alla Polizia m... ► ilrestodelcarlino.it

L’istituto superiore Montessori - Da Vinci potenzia l’offerta scolastica. A rivelare le novità è l... ► ilrestodelcarlino.it

I grandi titoli che hanno segnato la storia del genere, tra successi internazionali, cult del cinema... ► ilgiorno.it

FIRENZE Gli ecosistemi dell’innovazione sono oggi il motore dello sviluppo territoriale. A spiegarl... ► lanazione.it

Nuovo sopralluogo ieri degli investigatori nella casa di via Iglesias dove la sera del 14 ottobre P... ► ilgiorno.it

È arrivato il giorno che Rozzano dedica al suo campione, il pugile Daniele Scardina (nella foto). S... ► ilgiorno.it

MILANO Guerra di perizie tra la famiglia e la procura che ha chiesto l’archiviazione. Per la famigl... ► ilgiorno.it

Mentre con l’assegnazione di un altro alloggio sembra essersi chiusa la vicenda che ha per protagon... ► ilgiorno.it

di Gabriele Manfrin FIRENZE Dalla selezione di un marchio alla costruzione dell’identità sul mercat... ► lanazione.it

In una bilancia dei tempi antichi, quella con i due piatti contrapposti maneggiati da abili venditor... ► ilfoglio.it

Quella di ieri è stata un’altra giornata che i familiari dell’86enne scomparso ormai da quattro gio... ► ilrestodelcarlino.it

È stata presentata ieri pomeriggio, presso l’X-Ray Pub (in via Eugenio Bertini, 98), una serata eve... ► ilrestodelcarlino.it

Le dichiarazioni riecheggiano nell’aula del tribunale con il peso di una resa dei conti. Nel proces... ► ilgiorno.it

La catena di supermercati Iperal, che era stata oggetto, il 2 aprile, di un sequestro da oltre 16,5 ... ► ilgiorno.it

Un viaggio tra passato e presente alla riscoperta di un grandissimo patrimonio artistico: Elettrobi... ► ilrestodelcarlino.it

È partito anche il risiko bancario della “Briansa”, con la s, come la pronunciano i brianzoli, che p... ► ilfoglio.it

Un mondo in costante trasformazione quello dell’abbigliamento. Ma guardando al futuro, quali sono ... ► lanazione.it

e Nicola Palma Sarà una serata "clamorosa", scommette entusiasta Fortunato Ortombina alla prima Pri... ► quotidiano.net

FIRENZE Nell’ambito della trasparenza salariale, una rivoluzione è in arrivo. Ma le aziende italian... ► lanazione.it

Il reato di femminicidio? Inutile, simbolico, irrazionale, ma soprattutto di dubbia efficacia e di d... ► ilfoglio.it

I baby vandali scrivono una lettera di scuse alla sindaca di Lesmo per i danni causati alla comunit... ► ilgiorno.it

Il mix tra tensione da verdetto, meccanismo Skoda Green Light e ritorno dell’orchestra crea un richi... ► digital-news.it

Nel cuore di Reggio, in via Vittorio Veneto, ha aperto le porte Hortus Method_store, un nuovo spazi... ► ilrestodelcarlino.it

Ecografi di nuova generazione, letti da parto adatti alle donne in travaglio, docce speciali con id... ► ilgiorno.it

Ha già conquistato le star di Hollywood, le grandi maison di gioielleria e i collezionisti di tutto ... ► vanityfair.it

Per il secondo anno le sale di villa Annoni ospiteranno, nel fine settimana, un evento dedicato al ... ► ilgiorno.it