Il figlio di Martina Colombari e la diagnosi di ADHD | quali sono i sintomi

Tvzap.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv, il figlio di Martina Colombari e la diagnosi di ADHD: quali sono i sintomi. L’adolescenza non è mai una linea retta, ma a volte diventa un terreno accidentato che nessun manuale per genitori prepara davvero ad attraversare. In tv, dove il linguaggio tende alla spettacolarizzazione, Martina Colombari ha fatto un passo laterale, scegliendo parole misurate, dirette, senza filtri di celebrità. L’ex Miss Italia, oggi concorrente di “ Ballando con le Stelle “, ha raccontato alla trasmissione di Rai 2 “Belve”, il percorso del figlio dai primi segnali che l’avevano preoccupata fino alla diagnosi del disturbo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

figlio martina colombari diagnosiIl figlio di Martina Colombari e la diagnosi di ADHD: quali sono i sintomi in età adulta - A Belve Martina Colombari ha parlato del figlio ventunenne Achille Costacurta, a cui due anni fa è stato diagnosticato l'ADHD ... Come scrive fanpage.it

figlio martina colombari diagnosiLa straziante storia di Martina Colombari e il disturbo del figlio Achille: che cos’è l’ADHD e perché oggi se ne parla tanto - Martina Colombari e la struggente storia di suo figlio Achille, che ha lottato con l'ADHD, dipendenze e crisi personali. Si legge su greenme.it

figlio martina colombari diagnosiMartina Colombari a Belve: «L’ADHD di mio figlio Achille ci ha insegnato ad ascoltare davvero» - Martina Colombari parla dell’ADHD del figlio Achille e spiega come affrontare questa condizione: cosa significa, come riconoscerla e come i genitori possono sostenere davvero i ragazzi ... Come scrive iodonna.it

