Il figlio di Martina Colombari e la diagnosi di ADHD | quali sono i sintomi

Personaggi tv, il figlio di Martina Colombari e la diagnosi di ADHD: quali sono i sintomi. L’adolescenza non è mai una linea retta, ma a volte diventa un terreno accidentato che nessun manuale per genitori prepara davvero ad attraversare. In tv, dove il linguaggio tende alla spettacolarizzazione, Martina Colombari ha fatto un passo laterale, scegliendo parole misurate, dirette, senza filtri di celebrità. L’ex Miss Italia, oggi concorrente di “ Ballando con le Stelle “, ha raccontato alla trasmissione di Rai 2 “Belve”, il percorso del figlio dai primi segnali che l’avevano preoccupata fino alla diagnosi del disturbo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Il figlio di Martina Colombari e la diagnosi di ADHD: quali sono i sintomi

