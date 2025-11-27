Questa è una storia che fa schifo e allo stesso tempo fa ridere, come solo le storie italiane sanno fare. Ti viene da ridere, poi ti senti in colpa, poi ritorna su una risatina amara, perché la realtà supera sempre la fantasia. E ogni volta che pensi "abbiamo toccato il fondo", qualcuno ti mostra che sotto c'è ancora un piano interrato, poi un seminterrato, poi una lavanderia: lì hanno trovato il cadavere della mamma. Siamo a Borgo Virgilio, provincia di Mantova. Un figlio di 56 anni decide che rinunciare alla pensione della madre defunta è un delitto imperdonabile: non contro la legge, contro il portafoglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il figlio cinico. Il lutto è dolore ma la pensione è una certezza