Soddisfazioni che sanno di impegno, sacrificio e orgoglio cittadino. Lo scorso maggio gli atleti del Ferrara Hockey under 14 hanno conquistato la medaglia di bronzo nel Campionato nazionale federale skate Italia. Un risultato, quello della squadra, che l'Amministrazione comunale ha voluto onorare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

il ferrara hockey under 14 si aggiudica il bronzo ai nazionali di legnaro premio in comune

