Il fatto indoeuropeo | ecco perché un popolo è possibile

Roma, 27 nov – La maggior parte degli studiosi – storici, linguisti, archeologi – concorda ormai su un dato inoppugnabile: è esistito un popolo originario, un Urvolk, dal quale si sono diramati tutti quei popoli che, in un flusso conquistatore plurimillenario, si sono stanziati dall’Europa fino all’India. Da questa espansione geografica deriva il nome con cui oggi li indichiamo: Indoeuropei. Oggi sappiamo che la loro presenza arrivò persino ai confini dell’attuale Cina. Ma una volta accertato questo “ fatto indoeuropeo ”, una domanda cruciale si impone: cosa farne di questa verità storica? Il fatto indoeuropeo e la patria originaria. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

