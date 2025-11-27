Il falso servizio del TG5 9 mariti su 10 accettano i tradimenti delle mogli

Negli ultimi giorni stanno circolando su Facebook due versioni dello stesso presunto servizio del TG5 che riporta un “sondaggio shock”: secondo il filmato, il 90% dei mariti sarebbe a conoscenza dei tradimenti delle proprie mogli e vivrebbe la situazione “con serenità”. In una versione del video appare anche un’intervista a un marito che dice di essere felice dei tradimenti, mentre nell’altra è una donna, “Marta”, a raccontare la propria soddisfazione per questa dinamica. Niente all’interno del video corrisponde alla realtà, tutto è frutto dell’Ai. Per chi ha fretta:. I due video non sono servizi del TG5: sono clip generate con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online