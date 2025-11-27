Il duro ciclo di partite non deciderà il mio destino insiste il rialzista allenatore del Leeds Daniel Farke
2025-11-27 16:38:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il tecnico del Leeds Daniel Farke ha respinto l’idea che il suo lavoro dipenda dall’esito delle prossime tre partite. Il club del West Yorkshire è scivolato in zona retrocessione durante il fine settimana con West Ham e Nottingham Forest che hanno raccolto punti mentre il Leeds è stato battuto in casa dall’Aston Villa. Le loro possibilità di uscire direttamente dagli ultimi tre sembrano scarse grazie a un calendario impegnativo che li vede affrontare Manchester City, Chelsea e Liverpool nei prossimi nove giorni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
