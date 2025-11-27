Il bollettino medico quotidiano della Recanatese assomiglia a quelli bellici. Affidiamo il compito al dt Josè Cianni che, al contrario di quanto si poteva ipotizzare, non ha buone nuove, nemmeno per il portiere Zagaglia: "Non è recuperabile per domenica. Confermo l’infiammazione al nervo sciatico, forse dovuta ad un movimento maldestro nel pre-gara di Senigallia ma sono sorte delle complicazioni ed il ragazzo dovrà stare a riposo per una decina di giorni". A difendere i pali giallorossi ci sarà quindi Fioravanti, come avvenuto al "Bianchelli" e per lui non sarà una responsabilità da poco ma, nel percorso professionale di un ragazzo alle prime esperienze, sono occasioni che non capitano molto di frequente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il dt Cianni. "Sono fiducioso dopo le ultime prestazioni»