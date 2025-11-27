Il drone sulla Thailandia colpita dalle inondazioni
Oltre 40 persone sono morte in inondazioni che hanno colpito nelle ultime ore zone della Thailandia, della Malesia e il nord dell'isola di Sumatra in Indonesia: lo si apprende da bilanci resi noti dalle autorità locali. In Thailandia e in Malesia decine di migliaia di persone sono state evacuate da aree in cui le alluvioni hanno lasciato strade sommerse e case allagate. In questo caso, i morti calcolati sono almeno 34. Il governo thailandese martedì ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Songkhla, dopo che le piogge torrenziali, iniziate alla fine della scorsa settimana, hanno colpito diverse province meridionali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
