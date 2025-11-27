Il dramma di Franco morto a 1.000 km da casa | era padre di 2 figlie

Bresciatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Franco Aieta la vittima del tragico incidente stradale di martedì sera sull'autostrada A4. Aveva 68 anni e abitava a Firmo, in provincia di Cosenza: è morto in territorio di Lonato del Garda, a poco più di un chilometro dal casello di Desenzano, mentre era alla guida del furgone dell'azienda. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

