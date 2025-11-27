Il dottor Giuliani trovato morto nel suo ambulatorio a Saronno
E’ morto il dottor Giuseppe Giuliani, che da 14 anni era direttore della struttura complessa del servizio di Medicina di laboratorio dell’Azienda socio sanitaria territoriale Rhodense. Il dottore è stato trovato morto, a quanto pare, nel suo ambulatorio di Saronno, ma al momento le circostanze della morte non sono chiare. Morto Giuliani, direttore della Medicina . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Il dottor Giuliani trovato morto nel suo ambulatorio a Saronno - E’ morto il dottor Giuseppe Giuliani, che da 14 anni era direttore della struttura complessa del servizio di Medicina di laboratorio dell’Azienda socio ... Da ilnotiziario.net
Trovato morto nel suo ambulatorio il dottor Giuliani - Il dottor Giuseppe Giuliani, classe 1965, è stato trovato morto all’interno del suo ambulatorio di Saronno. Lo riporta primasaronno.it