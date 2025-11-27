Il dottor Giuliani trovato morto nel suo ambulatorio a Saronno

E’ morto il dottor Giuseppe Giuliani, che da 14 anni era direttore della struttura complessa del servizio di Medicina di laboratorio dell’Azienda socio sanitaria territoriale Rhodense. Il dottore è stato trovato morto, a quanto pare, nel suo ambulatorio di Saronno, ma al momento le circostanze della morte non sono chiare. Morto Giuliani,  direttore della Medicina . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

