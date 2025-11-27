Il dolore al torace l' ambulatorio di prossimità l' intervento | salvato 37enne con grave arteriopatia coronarica

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dolore toracico atipico, ricorrente, difficile da interpretare e non riconducibile ai classici fattori di rischio. È da questo segnale, sottovalutato per giorni, che è iniziata la storia di M.M., 37 anni, originario del Bangladesh e residente a Palermo. Un uomo con scarse risorse economiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

il dolore al torace l ambulatorio di prossimit224 l intervento salvato 37enne con grave arteriopatia coronarica

© Palermotoday.it - Il dolore al torace, l'ambulatorio di prossimità, l'intervento: salvato 37enne con grave arteriopatia coronarica

Approfondisci con queste news

Dolore toracico, meno infarti con la tecnologia di precisione - In sintesi oggi quasi tutti i soggetti che si presentano con dolore al torace o al braccio vengono sottoposti a esami che vanno, a seconda dei Paesi e le tradizioni locali, dal test da sforzo ... Si legge su repubblica.it

Dolore toracico, così si potrebbero evitare le coronarografie - Le linee guida per la gestione del dolore toracico oggi suggeriscono di utilizzare inizialmente la Tac cardiaca, prosegue l’esperto: “Se la Tac è negativa, consente di escludere la presenza di una ... Lo riporta repubblica.it

Bambino Gesù. Domenica accesso libero e gratuito all’ambulatorio pediatrico di terapia del dolore - In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, il 26 maggio, visite ad accesso libero dalle 9 alle 13, presso la sede del Gianicolo. Si legge su quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Dolore Torace Ambulatorio Prossimit224