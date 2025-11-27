Il Dna sulle unghie di Chiara il ‘mistero Y’ di Garlasco | prima scarso e degradato poi rivalutato e ora prova regina contro Andrea Sempio

Garlasco (Pavia), 27 novembre 2027 - Non utile nel processo contro Alberto Stasi, scartato anche per la prima archiviazione di Andrea Sempio, tornato alla ribalta con la nuova inchiesta della Procura di Pavia. Il materiale genetico repertato nel 2007 sui margini ungueali di Chiara Poggi , uccisa nella villetta di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa, è stato l'oggetto di una prima perizia nel corso del processo di Appello-bis, dopo le prime due assoluzioni nei confronti di Alberto Stasi in primo grado (con rito abbreviato) e Appello e il ribaltamento invece della Cassazione che nel 2013 aveva annullato la precedente sentenza (impugnata dalla procura generale e dai familiari della vittima) rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Dna sulle unghie di Chiara, il ‘mistero Y’ di Garlasco: prima “scarso e degradato”, poi “rivalutato” e ora prova regina contro Andrea Sempio

