Il dna di Sempio? Non è tutto… Garlasco altro clamoroso colpo di scena | parla l’avvocato De Rensis

La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi, una delle pagine più controverse della cronaca italiana degli ultimi vent’anni, continua a evolversi con nuovi risvolti che si intrecciano con il passato. A distanza di diciotto anni da quel 13 agosto 2007, quando la giovane venne trovata senza vita nella villetta di Garlasco, gli accertamenti disposti dalla Procura di Pavia stanno portando alla luce elementi che riaccendono il dibattito pubblico e processuale. In queste ore, l’attenzione è concentrata sulla perizia genetica affidata alla dott.ssa Denise Albani, perita nominata dal Tribunale, che sta analizzando il Dna recuperato sotto le unghie della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

