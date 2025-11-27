Il Dna dei Sempio è una rivoluzione tecnologica | la genetica di oggi era fantascienza nel 2007 ma non trasforma il cromosoma Y in una prova
La notizia di oggi è questa: sotto le unghie di Chiara Poggi non c’è il Dna di un uomo, ma l’eco di una genealogia. Un aplotipo parziale, misto, degradato, di bassa intensità, “non consolidato”, come ha ribadito il perito del Gip, la dottoressa Denise Albani. Ed è qui che comincia ciò che nessun titolo sensazionalistico racconta. Perché un aplotipo non è un nome, non è un volto, non è un colpevole: è un frammento appartenente a una linea paterna. E allora bisogna dirlo con onestà scientifica: qui vige la strategia del caos, quella delle tracce che parlano a bassa voce, che oscillano tra il possibile e l’indeterminato, ma che oggi possiamo ascoltare meglio di ieri grazie a tecnologie che nel 2007 erano fantascienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
