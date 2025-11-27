Il disagio giovanile in un incontro

Ilgiorno.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fragilità emotive, difficoltà relazionali, isolamento sociale: sono tanti e sempre più frequenti i segnali di malessere che si manifestano nelle classi e negli spazi educativi. Tutte declinazioni di un fenomeno che sta assumendo una dimensione sempre più rilevante anche in Valle: il disagio giovanile. Per questo il Partito Democratico della provincia ha scelto di promuovere un incontro pubblico di approfondimento e confronto, convinto che il tema debba essere affrontato con una visione integrata, capace di unire mondo educativo, istituzioni, associazionismo e attori sociali. L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre dalle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il disagio giovanile in un incontro

© Ilgiorno.it - Il disagio giovanile in un incontro

Altre letture consigliate

disagio giovanile incontroIl disagio giovanile in un incontro - Fragilità emotive, difficoltà relazionali, isolamento sociale: sono tanti e sempre più frequenti i segnali di malessere che si manifestano ... ilgiorno.it scrive

disagio giovanile incontroDisagio giovanile: Gandolfini - Un incontro pubblico per affrontare uno dei temi più urgenti e complessi dell’attualità: il disagio giovanile. Si legge su cremonaoggi.it

Comprendere il disagio giovanile, sabato incontro promosso da Piacenza Oltre - L’associazione Piacenza Oltre organizza 'Sotto la superficie: Comprendere il disagio giovanile', un incontro pubblico dedicato all’analisi e alla ... Lo riporta piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Disagio Giovanile Incontro