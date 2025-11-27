il disagio giovanile in un incontro

Fragilità emotive, difficoltà relazionali, isolamento sociale: sono tanti e sempre più frequenti i segnali di malessere che si manifestano nelle classi e negli spazi educativi. Tutte declinazioni di un fenomeno che sta assumendo una dimensione sempre più rilevante anche in Valle: il disagio giovanile. Per questo il Partito Democratico della provincia ha scelto di promuovere un incontro pubblico di approfondimento e confronto, convinto che il tema debba essere affrontato con una visione integrata, capace di unire mondo educativo, istituzioni, associazionismo e attori sociali. L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre dalle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

