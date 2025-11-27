Il direttore del Tg1 Chiocci contro Aldo Grasso | Chi l’ha detto che deve andare in onda sempre alle 20?

Pochi giorni fa il noto critico televisivo Aldo Grasso aveva sollevato dalle pagine del Corriere della Sera delle perplessità sulla messa in onda del Tg1. La settimana scorsa, infatti, il telegiornale della rete ammiraglia della Rai è stato posticipato due volte per non interrompere la trasmissione delle partite della Coppa Davis, giocata – e poi vinta – dall’Italia. Nello specifico, Grasso si domandava perché la Rai avesse deciso di trasmettere la Davis sul primo canale e non sul secondo, tradizionalmente più dedicato allo sport. Il critico ha suggerito una risposta: «È probabile – ha scritto – che Rai1, per motivi pubblicitari, avesse bisogno di una forte iniezione di audience e così, a farne le spese, è stato il più liturgico dei tg». 🔗 Leggi su Open.online