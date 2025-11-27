Il direttore del Tg1 Chiocci contro Aldo Grasso | Chi l’ha detto che deve andare in onda sempre alle 20?
Pochi giorni fa il noto critico televisivo Aldo Grasso aveva sollevato dalle pagine del Corriere della Sera delle perplessità sulla messa in onda del Tg1. La settimana scorsa, infatti, il telegiornale della rete ammiraglia della Rai è stato posticipato due volte per non interrompere la trasmissione delle partite della Coppa Davis, giocata – e poi vinta – dall’Italia. Nello specifico, Grasso si domandava perché la Rai avesse deciso di trasmettere la Davis sul primo canale e non sul secondo, tradizionalmente più dedicato allo sport. Il critico ha suggerito una risposta: «È probabile – ha scritto – che Rai1, per motivi pubblicitari, avesse bisogno di una forte iniezione di audience e così, a farne le spese, è stato il più liturgico dei tg». 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Il referendum sulla riforma che introduce separazione delle carriere dei magistrati, doppio Csm e alta corte disciplinare si terrà “nella prima metà di marzo”. A dirlo è il ministro Nordio ospite del Forum Stresa 2025, intervistato dal direttore del Tg 1, Gian Mar - facebook.com Vai su Facebook
Il direttore del Tg1 Chiocci contro Aldo Grasso: «Chi l’ha detto che deve andare in onda sempre alle 20?» - La lite pubblica sulle pagine del Corriere dopo la scelta di posticipare il Tg per dare spazio alla Coppa Davis ... Da msn.com
Il Foglio: 'Meloni vuole Chiocci portavoce'. Il direttore del Tg1 frena - Un certo imbarazzo si sarebbe registrato anche ai piani alti della Rai, mentre il Pd delinea un bivio: "Se davvero il direttore del Tg1 è destinato a diventare portavoce della premier, allora ha due ... Lo riporta ansa.it
Dal Tg1 a palazzo Chigi, Meloni vuole Chiocci portavoce - A meno di improbabili ripensamenti o imprevisti, il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci lascerà la guida del telegiornale per occuparsi della comunicazione di Giorgia Meloni. Come scrive repubblica.it