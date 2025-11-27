Il dipendente comunale diventato pusher I racconti dei clienti lo hanno messo nei guai

Aveva deciso di mettersi in proprio. Il lavoro da dipendente nel comune di Anguillara Sabazia, forse, non gli bastava più. Ottavio Serami, romano di 51 anni, è finito nei guai perché al certo di una indagine che ha rivelato un giro di spaccio e soldi sulle sponde del lago di Bracciano. Serami. 🔗 Leggi su Romatoday.it

