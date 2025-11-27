Il digiuno intermittente a modo mio venerdì 28 novembre presentazione del libro di Tiziano Scarparo a Porta a Mare

Venerdì 28 novembre, alle 18 all’interno della galleria delle Officine Storiche del Complesso Porta A Mare in collaborazione con Librerie.coop Porta a Mare, si terrà l'incontro con Tiziano Scarparo per la presentazione del libro “Il digiuno intermittente a modo mio” (ed. Red!) con esclusivo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - "Il digiuno intermittente a modo mio", venerdì 28 novembre presentazione del libro di Tiziano Scarparo a Porta a Mare

Approfondisci con queste news

Il digiuno intermittente non riguarda tanto cosa mangi, ma quando lo fai ? Lasciare al corpo almeno 12 ore senza cibo gli permette di attivare i naturali processi di pulizia e rigenerazione cellulare. Un’abitudine semplice che aiuta metabolismo, energia e salute - facebook.com Vai su Facebook

Il digiuno intermittente 'non serve' e il vino fa male, la lezione di Garattini Vai su X

Digiuno intermittente: come cambia il metabolismo - Negli ultimi anni il digiuno intermittente è diventato una delle strategie alimentari più popolari per dimagrire e “riattivare il metabolismo”. Da quotidianpost.it

Cosa mangiare nel digiuno intermittente: alimenti e consigli - Scopri cosa mangiare nel digiuno intermittente per ottimizzare i benefici per la salute e sostenere il corpo durante le ore di digiuno. microbiologiaitalia.it scrive

Il digiuno intermittente: se ne parla il 5 giugno al Borri Books alla Stazione Termini con il nutrizionista Tiziano Scarparo - Il 5 giugno al Borri Books della stazione Termini verrà presentato il libro “Il digiuno intermittente a modo mio” di Tiziano Scarparo (Mondadori Red Il libro ha avuto 20 mila pre order ed è primo in ... Riporta roma.corriere.it