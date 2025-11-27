Il difficile avvio del Toro cosa aspettarsi dalla stagione granata 2025-26
Al netto di un mercato estivo convincente, l’inizio di stagione del Torino ha fatto da subito presagire quelle che sono ancora le fragilità di una squadra in cerca di identità ed equilibrio. Sulla panchina la conferma di Marco Baroni, arrivato sulla panchina granata a giugno dell’anno scorso, mira a dare continuità al progetto, mentre come abbiamo visto il mercato estivo ha puntellato una rosa discretamente solida, costituita da un buon mix di giocatori esuberanti fisicamente e tecnicamente dotati. L’arrivo di Simeone, in prestito dal Napoli, aumenta il tasso tecnico del reparto offensivo e offre nuove possibilità al tecnico granata, che oltre al Cholito può fare affidamento sul rientrante Zapata (fermo sette mesi per il grave infortunio ai legamenti crociati), su Ngonge (arrivato da Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto) e Che Adams. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
