Il dialogo con De Laurentiis non è facile può anche comprare il Maradona ma non certo pagando un euro

Tempo di lettura: 3 minuti “ Dialogare con De Laurentiis sullo stadio non è la cosa più facile della mia vita. Ho una stima del Presidente del Napoli infinita poiché ha vinto due scudetti, ma l’uscita sul Maradona all’Università Bocconi non è stata proprio bella. Dopo di che, le parole sono parole, quando sento che Manfredi litiga con De Laurentiis mi vengono i brividi. Non conoscete Gaetano Manfredi, il sindaco non ha mai litigato con nessuno e fuori dalla sua concezione intellettuale litigare. Non c’è nessun litigio, tutto è trattabile”. Lo ha detto a Radio CRC l’ assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

