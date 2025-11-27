Il destino di Milano | Giovani e innovazione ma con concretezza
Suona bene dire #AMARE. Marchio donato dall’amato sindaco Carlo Tognoli, all’ormai venticinquenne Centro Studi Grande Milano. Presidente, Daniela Mainini. La quale comunque sa che Milano è la città del fare, e fare bene, e il ben fatto è meglio del ben detto. E fedele alla sua mission (promuovere una Milano più grande, confrontabile con le diverse realtà metropolitane internazionali), ieri ha coordinato una discussione, ‘in profondità’ (prima di precipitare tutti nelle retoriche della propaganda elettorale per l’elezione 2027 del nuovo sindaco e Consiglio comunale), dal titolo “Milano è il suo destino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Enrica, libraia della Feltrinelli Milano di Piazza Piemonte, oggi ci consiglia "Il destino di Mary Rose" (Gramma Feltrinelli) di Caroline Blackwood: un romanzo sulle conseguenze di una relazione sbagliata che, tra legami malati, paure taciute e inquietudini dome - facebook.com Vai su Facebook
#Cultura d’impresa: oggi si parla di Milano città metropolitana, territorio in movimento, magnete di attrattività di intelligenze e capitali, ma anche polo culturale e sociale dove “diventare milanesi”, cittadini intraprendenti e solidali. Vai su X
Il destino di Milano: "Giovani e innovazione ma con concretezza" - Marchio donato dall’amato sindaco Carlo Tognoli, all’ormai venticinquenne Centro Studi Grande Milano. Lo riporta ilgiorno.it
Milano Circolare 2025: svelate le nuove frontiere di Ricerca e Innovazione per Moda e Design sostenibili - Oltre cinquecentocinquanta registrati e trentuno organizzazioni coinvolte per costruire il futuro circolare di Milano. Secondo panorama.it
Grand Prix Innovation, a Milano i protagonisti dell'innovazione sostenibile - MILANO (ITALPRESS) – Un’altra edizione di successo per il Grand Prix Innovation: alla sua quarta tappa, la manifestazione organizzata ... Segnala iltempo.it