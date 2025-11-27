Il destino di Kiev e la questione dei tre modelli

Il destino dell'Ucraina segnerà il futuro del mondo. Ecco perché è così difficile trovare il giusto compromesso che permetta di siglare la pace. Intorno al nostro futuro, infatti, si confrontano tre «modelli» geopolitici assolutamente distanti tra loro. Il primo è quello di Putin. Lo zar crede nella volontà di potenza degli Imperi e degli Stati. Prova a immaginarsi protagonista di una gloriosa storia secolare che da Pietro il grande conduce a Stalin e infine a lui. Quando, con un pizzico di imprevedibile ingenuità, Trump dichiara di non capire «perché debbano morire tanti giovani», la risposta è purtroppo semplice: da che mondo è mondo, la «volontà di potenza» non si è mai fatta scrupolo di far ricorso a stragi e massacri pur di raggiungere i propri obiettivi.

Diego Fusaro. DIEGO FUSARO: Putin: Kiev decida il destino dei suoi civili e soldati

Il destino di Kiev e la questione dei tre modelli - È probabile che, se prevalessero le tesi europee (e di Rubio) con la nuova stesura americano-

Cnn, Kiev: manca intesa con Usa su tre nodi significativi, territori, esercito e Nato - Nonostante l'ottimismo mostrato da Donald Trump, una fonte ucraina di alto livello ha detto alla Cnn che ci sono ancora notevoli divari su 3 punti tra ciò che l'amministrazione Trump chiede ...

Kiev, 'abbiamo riconquistato tre villaggi nel Donetsk' - Il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrsky ha dichiarato che le truppe di Kiev hanno riconquistato tre villaggi nella regione di Donetsk, caduti sotto il controllo russo.