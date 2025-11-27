Il destino di Kiev e la questione dei tre modelli

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il destino dell'Ucraina segnerà il futuro del mondo. Ecco perché è così difficile trovare il giusto compromesso che permetta di siglare la pace. Intorno al nostro futuro, infatti, si confrontano tre «modelli» geopolitici assolutamente distanti tra loro. Il primo è quello di Putin. Lo zar crede nella volontà di potenza degli Imperi e degli Stati. Prova a immaginarsi protagonista di una gloriosa storia secolare che da Pietro il grande conduce a Stalin e infine a lui. Quando, con un pizzico di imprevedibile ingenuità, Trump dichiara di non capire «perché debbano morire tanti giovani», la risposta è purtroppo semplice: da che mondo è mondo, la «volontà di potenza» non si è mai fatta scrupolo di far ricorso a stragi e massacri pur di raggiungere i propri obiettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il destino di kiev e la questione dei tre modelli

© Ilgiornale.it - Il destino di Kiev e la questione dei tre modelli

News recenti che potrebbero piacerti

destino kiev questione treIl destino di Kiev e la questione dei tre modelli - È probabile che, se prevalessero le tesi europee (e di Rubio) con la nuova stesura americano- Come scrive ilgiornale.it

destino kiev questione treCnn, Kiev: manca intesa con Usa su tre nodi significativi, territori, esercito e Nato - Nonostante l'ottimismo mostrato da Donald Trump, una fonte ucraina di alto livello ha detto alla Cnn che ci sono ancora notevoli divari su 3 punti tra ciò che l'amministrazione Trump chiede ... Riporta msn.com

Kiev, 'abbiamo riconquistato tre villaggi nel Donetsk' - Il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrsky ha dichiarato che le truppe di Kiev hanno riconquistato tre villaggi nella regione di Donetsk, caduti sotto il controllo russo. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Destino Kiev Questione Tre